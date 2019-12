Ο Αντετοκούνμπο όταν έκανε 15 νίκες όλη την σεζόν και ο Γιάννης που ηγείται της ομάδα με 15 νίκες σερί! (pic)

Ο Έλληνας σταρ έχει δουλέψει πάρα πολύ και φυσικά έχει καταφέρει πολλά στην καριέρα του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την 15η συνεχόμενη νίκη της ομάδας του θυμήθηκε την ρούκι σεζόν του, όπου οι Μπακς είχαν 15 νίκες όλη την σεζόν.

Από τότε και ο ίδιος και η ομάδα του έχουν κάνει απίστευτο δρόμο και τεράστια διαδρομή, έβαλε την ομάδα του στα playoffs, ο ίδιος πήρε το βραβείο του MVP και τα κατορθώματα του τα γράφει η ιστορία, με το μέλλον να του ανήκει ολοκληρωτικά και η δουλειά που έχει «φωνάζει».

The difference between Giannis' rookie season and this season is staggering

2013-14 Bucks: 15 wins total

Bucks this season: Current 15-game win streak pic.twitter.com/rI4q5d2Sy9

— SportsCenter (@SportsCenter) December 11, 2019