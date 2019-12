Ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας Αντετοκούνμπο παίζει στο γυμνασιακό πρωτάθλημα και εντυπωσιάζει.

Χθες βράδυ είχε αγώνα με το σχολείο του και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε να τον παρακολουθήσει.

Ο Άλεξ Αντετκούνμπο κάρφωσε σε μία φάση με επιβλητικό τρόπο και ο φόργουορντ των Μπακς τον αποθέωσε.

Alex Antetokounmpo goes coast-to-coast and dunks it with Giannis looking on pic.twitter.com/PTre2Opska

— B/R Hoops (@brhoops) December 11, 2019