Buzzer beater και αυτοαποθέωση για Εμπίντ (vid)

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε η τρίτη περίοδος στον αγώνα των Σίξερς με τους Νάγκετς. Με μόλις δύο δέκατα πριν το τέλος, ο Ζοέλ Εμπίντ κατάφερε έχοντας κερδίσει φάουλ να πετάξει την μπάλα χωρίς να βλέπει και αυτή να καταλήγει στο καλάθι. Ο Καμερουνέζος δεν ήθελε και πολύ και γύρισε προς τον κόσμο και αυτοαποθεώθηκε με τους φιλάθλους των Σίξερς από την πλευρά τους να τον αποθεώνουν ακόμα περισσότερο.

Embiid had to break out the shimmy after this crazy bucket pic.twitter.com/vNngtVbxMV

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 11, 2019