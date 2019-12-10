Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Τα αποψινά ματς
02:00 Πέισερς - Κλίπερς
02:30 Σέλτικς - Καβαλίερς
03:00 Ρόκετς - Κινγκς
03:00 Μπακς - Μάτζικ
03:00 Μπουλς - Ράπτορς
03:00 Πέλικανς - Πίστονς
04:00 Σανς - Τίμπεργουλβς
04:00 Τζαζ - Θάντερ
05:30 Ουόριορς - Γκρίζλις
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 3
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΣAΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΓΚΕΝΚ -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
OSC LILLE -
ΑΓΙΑΞ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΛΥΩΝ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
SLAVIA PRAHA -
INTER -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
RYTAS -vs
ΤΟΦΑΣ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
LIMOGES -vs
UMANA REYER VENEZIA -
UNICAJA -vs
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
DIJON -
BESIKTAS -vs
ΠΑΟΚ -
LIETKABELIS -vs
SASSARI -
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
NYMBURK -
ΟΡΤΕΖ -vs
ΑΕΚ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΚΑΡΛAΙΛ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ ΡΟΒΕΡΣ -
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -vs
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
SK ZADRUGA AICH/DOB -
OK KAKANJ -vs
OK BUDVA -
GFCA AJACCIO -vs
LINDAREN AMRISWIL -
OK VOJVODINA -vs
ΦΡΙΝΤΡΙΧΣAΦΕΝ -
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
VERVA WARSZAWA -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -
LIVE
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
D SILVA/TJANDRAMULIA -vs
AIAVA/CABRERA -
ΙΝΓΚΛΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 0vs
CH. KEMPENAERS-POCZ 0
ΤΖΑΝΤΡΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΙΒΙΑ -vs
ΦΟΥΡΛΙΣ ΤΖΕΙΜΙ -
TALIA GIBSON -vs
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ -
ΜΠAΙ ΑΛΙΣΟΝ -vs
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -
ΠΕΡΕΖ ΕΛΛΕΝ -vs
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -vs
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΙΚ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -
TOKAT BLD. PLEVNE -vs
BDO HAASRODE LEUVEN -
SCMU CRAIOVA -vs
ΚΛAΝΤΝΟ ΒΟΛΕΙΜΠΑΛ ΣΖ -
VK CEZ KARLOVARSKO -vs
STROITEL MINSK -
PENZUGYOR -vs
OMONIA NICOSIA -
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μπακς υποδέχονται απόψε τους Ορλάντο Μάτζικ ενώ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και στις αναμετρήσεις Πέισερς-Κλίπερς και Μπουλς-Ράπτορς.
Τα αποψινά ματς
02:00 Πέισερς - Κλίπερς
02:30 Σέλτικς - Καβαλίερς
03:00 Ρόκετς - Κινγκς
03:00 Μπακς - Μάτζικ
03:00 Μπουλς - Ράπτορς
03:00 Πέλικανς - Πίστονς
04:00 Σανς - Τίμπεργουλβς
04:00 Τζαζ - Θάντερ
05:30 Ουόριορς - Γκρίζλις