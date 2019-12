Οι εφετινές «40άρες» στο ΝΒΑ ξεπέρασαν ήδη το περσινό νούμερο! (pic)

Οι Μάβερικς ήταν on fire και… σκόρπισαν τους Πέλικανς ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ, προσθέτοντας ακόμα μια «γεμάτη» εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Για όγδοη φορά φέτος μια ομάδα κέρδισε με +40 πόντους ενώ πέρσι καταγράφηκαν μόλις επτά «40άρες». Ο μεγαλύτερος αριθμός αγώνων με +40 πόντους είναι οι 13 της σεζόν 1988-89.

There have already been eight NBA games decided by 40 or more points this season, one more than all of last season. The league high for most such games in a single season is 13 in 1988-89.

— Justin Kubatko (@jkubatko) December 8, 2019