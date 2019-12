Νούρκιτς-Χουντ-Κόλινς: Η «κατάρα» χτύπησε και το Πόρτλαντ! (vids)

Σίγουρα στο θέμα της κακοτυχίας οι Ουόριορς παίζουν χωρίς αντίπαλο.

Ρήξη χιαστού ο Τόμπσον και ρήξη αχίλλειου ο Ντουράντ πέρυσι, ενώ φέτος ο Κάρι έσπασε το χέρι του και οι Γκριν και Ράσελ έχουν χάσει αρκετά ματς λόγω τραυματισμών.

Πάντως πλέον υπάρχει μια ομάδα που... προσπαθεί να ακολουθήσει το Γκόλντεν Στέιτ στον τομέα της κακοδαιμονίας.

Οι Μπλέιζερς που φέτος δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά, έχουν δει τρεις σημαντικούς παίκτες τους να μένουν στα... πιτς για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας σοβαρών τραυματισμών.

Πρόκειται για τους Γιουσούφ Νούρκιτς, Ζακ Κόλινς και το τελευταίο χτύπημα με τον Ρόντνεϊ Χουντ

Όταν έπεσε ο... πύργος τους

Το πρώτο κρούσμα ατυχίας ήρθε από την περσινή σεζόν με τον Νούρκιτς. Ο Βόσνιος σέντερ έσπασε το πόδι του κατά της διάρκεια του αγώνα κόντρα στους Νετς. Μια σοκαριστική στιγμή για το Πόρτλαντ και ολόκληρο το ΝΒΑ. Ο σέντερ πήρε το ριμπάουντ πήγε να σκοράρει, αλλά έπεσε άτσαλε, σπάζοντας την αριστερή του κνήμη.

Μια τεράστια απώλεια για την ομάδα, αφού ο Νούρκιτς πραγματοποιούσε σπουδαίες εμφανίσεις, όντας το σημείο αναφοράς στη ρακέτα και ο τρίτος πόλος στην επίθεση μετά τους Λίλαρντ και ΜακΚόλουμ. Ο Νούρκιτς έχει να παίξει σε ματς του Πόρτλαντ από τα τέλη Μάρτη.

Ο ώμος του Κόλινς

Σαν να μην έφταναν αυτά, ήρθε να προστεθεί ακόμη ένας σοβαρός τραυματισμός σε ψηλό παίκτη της ομάδας. Ο λόγος για τον Ζακ Κόλινς που αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να διορθώσει το πρόβλημα στον αριστερό του ώμο.

Ο Κόλινς έβγαλε τον ώμο του κόντρα στους Μάβερικς, ενώ φέτος έχει 9 ποντους μέσο όρο και 42.9 % τρίποντα. Πρόλαβε να παίξει σε μόλις 3 ματς

H ρήξη αχίλλειου του Χουντ

Rodney Hood Torn Left Achilles

*All energy absorbed through L achilles w/relatively straight limb that is displaced posteriorly

As he’s landing, he’s also attempting to accelerate from that position @bballbreakdown pic.twitter.com/IJguChLFAv

— BBiomechanics (@BBiomechanics) December 7, 2019