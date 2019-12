Ακόμα ένα ρεκόρ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak», έγινε ο πρώτος παίκτης στο ΝΒΑ που καταφέρνει να φτάσει στους 9.000+ πόντους, στα 4.000+ ριμπάουντ και στις 2.000+ ασίστ, πριν καλά καλά γίνει 25 χρονών!

Giannis is the ONLY player in @NBA history to reach 9,000+ PTS, 4,000+ REB and 2,000+ AST before turning 25. pic.twitter.com/6y1C6wUNpy

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 7, 2019