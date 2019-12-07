Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Tα αποψινα ματς
02:00 Χόρνετς-Νετς
02:00 Καβς-Μάτζικ
02:00 Πίστονς-Πέισερς
03:00 Σελτικς-Νάγκετς
03:00 Μπουλς-Ουόριορς
03:00 Χιτ-Ουίζαρντς
03:00 Θάντερ-Τίμπεργουλβς
03:30 Μπακς-Κλίπερς
03:30 Σπερς-Κινγκς
05:30 Μπλέιζερς-Λέικερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 99vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 94vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 75vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 107vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 102
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INTER 0vs
ΡΟΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΠΑΟΚ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ESPANYOL -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
MALLORCA -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕΚ -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 35vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 30
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 35vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 31
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 35vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 41
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
RC STRASBOURG -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΙΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΡΕΝ -vs
ΑΝΖΕ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΤΑΜΠΟΦ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
AKHMAT GROZNY -vs
ΟΥΦΑ -
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
UNICAJA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
GAZIANTEP -vs
SIGORTAM.NET ITU -
GALATASARAY -vs
BANDIRMA B.I.K. -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BESIKTAS -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -
ΟΦΗ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
PARK SOHYUN -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ -vs
CHANG KAI-CHEN -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
LEE DUCKHEE -
JANG/KIM -vs
LEE/WU -
ΓΟΥΝΣΕΟΝΓΚ ΤΣΟΥΝΓΚ -vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ -
GONG/ZHANG -vs
NAM/SONG -
Oι Μπακς κοντράρονται με τους Κλίπερς και οι Σπερς με τους Κινγκς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Tα αποψινα ματς
02:00 Χόρνετς-Νετς
02:00 Καβς-Μάτζικ
02:00 Πίστονς-Πέισερς
03:00 Σελτικς-Νάγκετς
03:00 Μπουλς-Ουόριορς
03:00 Χιτ-Ουίζαρντς
03:00 Θάντερ-Τίμπεργουλβς
03:30 Μπακς-Κλίπερς
03:30 Σπερς-Κινγκς
05:30 Μπλέιζερς-Λέικερς