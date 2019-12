«Μπουκέτα» από φίλους των Λέικερς μέσα στην εξέδρα των Νάγκετς! (vid)

Λέμε ότι στο ΝΒΑ «αυτά δεν γίνονται» όταν αναφερόμαστε σε διαπληκτισμούς μεταξύ των φιλάθλων. Να, όμως, που γίνονται...

Μπορεί ένα ζευγάρι που υποστηρίζει τους Λέικερς να βρέθηκε στις εξέδρες του «Pepsi Center» με φανέλες της ομάδας τους, αλλά η συνέχεια δεν ήταν και... τόσο πολιτισμένη.

Ένα άλλο ζευγάρι που υποστήριζε τους Νάγκετς άρχισε να τους... λέει διάφορα την ώρα που αποχωρούσαν και αμέσως ήρθε η αντίδραση. Αρχικά προσπάθησε να χτυπήσει την γυναίκα που προκαλούσε, αλλά μετά έριξε «γεμάτη» γροθιά στον φίλο των Νάγκετς. Παράλληλα και οι δύο γυναίκες είχαν αρχίσει να διαπληκτίζονται μεταξύ τους...

Χαμός!

Man throws a punch in the stands at the end of the Nuggets vs. Lakers game in Denverpic.twitter.com/ebUnmuHP6u

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 4, 2019