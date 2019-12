Ο Χάρντεν κάρφωσε, η μπάλα έκανε ένα περίεργο παιχνίδι και οι διαιτητές δεν μέτρησαν το καλάθι! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν τρελάθηκε στο παιχνίδι με τους Σπερς, αφού οι διαιτητές θέλησαν να τον... αποτελειώσουν. Ο «Μούσιας» έκλεψε την μπάλα, έφυγε στον αιφνιδιασμό, κάρφωσε δυνατά, αλλά η μπάλα έπαιξε περίεργο παιχνίδι και ξαναβρέθηκε πάνω στο στεφάνι.

Οι διαιτητές είδαν μόνο το τέλος της φάσης και δεν μέτρησαν το καλάθι, με τους Ρόκετς να βρίσκονται σε απόγνωση.

Δείτε το... μυθικό βίντεο:

The refs really didn't count this Harden dunk pic.twitter.com/tkpFWpqu9f

