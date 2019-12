Ουίζαρντς – Μάτζικ: Έπαιξε άμυνα με το παπούτσι στο χέρι ο Τόμας (vid)

Εντάξει όταν ακούς για τον Αζάια Τόμας η άμυνα δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι. Ωστόσο ο κοντόσωμος γκαρντ είναι μαχητής και δεν τα παρατά ακόμα και αν του βγει και το παπούτσι. Αυτό έγινε στο ματς των Ουίζαρντς με τους Μάτζικ με τον Τόμας να παίζει άμυνα με το παπούτσι στο χέρι, να το βάζει γρήγορα και στην συνέχεια της φάσεις να ευστοχεί και σε τρίποντο.

IT played defense without his shoe and then drilled a 3 pic.twitter.com/CPQsrHbzew

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2019