Η σχέση που έχουν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο είναι γνωστή και δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πήρε χρόνο συμμετοχής κόντρα στους Νικς και τον εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.

Ο Θανάσης είχε σε 12 λεπτά συμμετοχής, 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ και οι αντιδράσεις του Γιάννη στον πάγκο, στα καλάθια του μεγάλου του αδελφού, είναι ό,τι καλύτερο.

Giannis' reaction to his big bro Thanasis is everything pic.twitter.com/kBevwNLsEL

— SportsCenter (@SportsCenter) December 3, 2019