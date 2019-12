Οι Ράπτορς ολοκλήρωσαν τον μήνα Νοέμβριο με ρεκόρ 14 νικών και 4 ηττών, ενώ οι Λέικερς με ένα εντυπωσιακό 17-2.

Αποτέλεσμα οι δύο coaches να αναδειχθούν οι καλύτεροι στις περιφέρειές τους!

NBA Coaches of the Month for October/November!

East: Nick Nurse (@Raptors)

West: Frank Vogel (@Lakers) pic.twitter.com/WlVRDKQQFr

— NBA (@NBA) December 2, 2019