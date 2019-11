Απολαυστικός Τόμπσον ως ρεπόρτερ στην πρώτη του συνέντευξη! (vid)

Δεν μπορεί να παίξει λόγω τραυματισμού, αλλά δείχνει να το έχει και σε άλλους τομείς.

Ο Κλέι Τόμπσον ήταν ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου κόντρα στους Μπουλς και έτσι πήρε την πρώτη του συνέντευξη από τον Σπέλμαν.

Είχε το δικό του στυλ, λίγο ανάλαφρο, άλλωστε ξέρει πολύ καλά αυτή την ομάδα, τους Ουόριορς, έχοντας πανηγυρίσει μαζί τους 3 τίτλους και ανυπομονεί να επιστρέψει στη δράση.

@KlayThompson takes over the postgame interview with @Omarispellman! #DubNation pic.twitter.com/83wAunvUQu

