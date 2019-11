Αήττητοι οι Κλίπερς με Λέοναρντ και Τζορτζ! (pic)

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τους δύο σούπερ σταρ του ΝΒΑ στο ρόστερ, η ομάδα του Λος Άντζελες δεν έχει χάσει ακόμα κάποιος ματς και μετράει 4-0 ρεκόρ!

Και να 'ταν μόνο αυτό; Αποδεδειγμένα, ανεβάζουν σταδιακά και το συνολικό τους σκοράρισμα . Για παράδειγμα κόντρα στους Σέλτικς (20/11) είχαν 42 πόντους και οι δύο μαζί. Απέναντι στους Ρόκετς (22/11) μέτρησαν 43 πόντους, με αντίπαλο τους Πέλικανς (24/11) είχαν 44 πόντους, ενώ στο πρόσφατο παιχνίδι με τους Ντάλας Μάβερικς πέτυχαν 54 πόντους στο σύνολο.

Paul George and Kawhi Leonard have played 4 games together this season. The Clippers are 4-0 in those games, and the pair has increased their combined point total in each game.

Nov. 20: 42 vs Celtics

Nov. 22: 43 vs Rockets

Nov. 24: 44 vs Pelicans

Tuesday: 54 at Mavericks pic.twitter.com/1trbPVSvHP

