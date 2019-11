Xιτ: Αμφίβολος ο Μπάτλερ με Ρόκετς, πιθανότατα επιστρέφει ο Ουίνσλοου (pic)

Οι Χιτ θα κοντραριστούν με τους Ρόκετς την Πέμπτη τα ξημερώματα και ο Σποέλστρα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών.

Ο Ουίνσλοου επέστρεψε στις προπονήσεις και πιθανότατα θα παίξει, ενώ έτοιμος είναι και ο Χάσλεμ. Αμφίβολοι είναι οι Μπάτλερ και Τζόνσον.

INJURY UPDATE: Winslow (concussion) returned to practice and is probable to play tomorrow at Houston.

Haslem (illness) will be active.

Okpala (Achilles) & Jones, Jr. (hip) have been ruled out.

Butler (illness) & Johnson (illness) will have their statuses determined later.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 26, 2019