Ο φοβερός «Μέλο» άφησε πίσω τον Άλεξ Ίνγκλις και... κυνηγάει Γκαρνέτ! (pic & vid)

Ο 35χρονος σταρ του ΝΒΑ είχε 25 πόντους με 6/13 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κλεψίματα σε 31 λεπτά και «ανέβηκε» στην 18η θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα έφτασε στους 25.614 πόντους και άφησε πίσω του τον Άλεξ Ίνγκλις, ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 25.613 πόντους. Πλέον ο «Μέλο» κυνηγάει τον Κέβιν Γκαρνέτ στην 17η θέση, ο οποίος μέτρησε 26.071 πόντους.

Congrats to @carmeloanthony of the @trailblazers for moving up to 18th on the all-time scoring list! #RipCity pic.twitter.com/Vv1NC4YF7l

— NBA (@NBA) November 26, 2019