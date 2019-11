Ο Τζέφερσον επέλεξε την απόσυρση, αντί για τους Νικς! (vid)

«Νικς; Όχι, θα αποσυρθώ! Γι' αυτό αποσύρθηκα, ήταν η μοναδική ομάδα που μου προσέφερε δουλειά. Ο Τζέισον Κιντ και ο Κένιον Μάρτιν δεν νοιάζονταν για τέτοια θέματα».

Με αυτά τα λόγια, ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον τόνισε πως κατάλαβε ότι ήρθε η ώρα της... σύνταξης, όταν οι Νεοϋορκέζοι του έκαναν πρόταση συνεργασίας!

Ο πάλαι ποτέ ΝΒΑer ήταν σχολιαστής του παιχνιδιού Νικς - Νετς κι εκεί είπε όσα είπε, «πετάγοντας» μπηχτή τόσο για τους γηπεδούχους, όσο και για τους πρώην συμπαίκτες του στους Νετς, οι οποίοι επέλεξαν να φορέσουν την φανέλα των Νικς έπειτα.

Ο Τζέφερσον αποχώρησε από τα παρκέ το 2018, σε ηλικία 38 ετών, έπειρα από 17 χρόνια στο ΝΒΑ.

Το 2016 στέφθηκε πρωταθλητής με τους Καβαλίερς, ενώ έπαιξε, πέρα από τους Νετς, σε Σπερς, Μπακς, Ουόριορς, Τζαζ, Μάβερικς και Νάγκετς.

"Knicks? No, I'll retire. That's why I retired, they were the one team that offered me a job."

Richard Jefferson said he knew his time in the league was up when the Knicks were the only team that wanted him. pic.twitter.com/OnH2sYTOUE

