Αντετοκούνμπο: Έφτασε τα 16 σερί double double και «έπιασε» τον Μαλόουν! (pic & vid)

Ασταμάτητος είναι ο Greek Freak στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Γιάννης ήταν πρωταγωνιστής και κόντρα στους Πίστονς και πέτυχε το 16ο σερί double double (28 πόντοι και 10 ριμπάουντ) από το ξεκίνημα της σεζόν.

Με αυτόν τον τρόπο ισοφάρισε τον θρυλικό Μόουζες Μαλόουν που είχε 16 το 1981.

Με την ευκολία που γράφει ο Αντετοκούνμπο τα double double, είναι πολύ πιθανό να διευρύνει το σερί του.

Δείτε τι έκανε χθες.

Giannis has matched Moses Malone's record streak of 16 straight double-doubles to start a season (1981). pic.twitter.com/IIEQU6nnIw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 24, 2019