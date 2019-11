Εκπληκτικός ΛαΒίν: Είχε 13/17 τρίποντα κι απείλησε το ρεκόρ του Τόμπσον! (pic & vid)

Ποιος είδε τον ΛαΒίν και δεν τον φοβήθηκε κόντρα στους Χόρνετς.

Ο ηγέτης των Μπουλς πέτυχε 49 πόντους (ρεκόρ καριέρας) με 13 τρίποντα, ενώ έβαλε και το νικητήριο!.

Αυτή η επίδοση των 13 τριπόντων είναι η 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών σε ένα ματς.

Το ρεκόρ ανήκει στον Κλέι Τόμπσον που έχει 14, ενώ στα 13 βρίσκεται και ο Στεφ Κάρι.

Μάλιστα ο ΛαΒίν κόντρα στις σφήκες σούταρε με το απίθανο 13/17!

Klay, Steph and LaVine.

That’s the Top 3 for most 3-pointers in a game in NBA history pic.twitter.com/Q3SzAnLs3u

— SportsCenter (@SportsCenter) November 24, 2019