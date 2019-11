Ο Νοβίτσκι είδε τους Μάβερικς και αποθεώθηκε! (pic & vid)

Ο θρύλος τους Ντάλας, που σταμάτησε το μπάσκετ το καλοκαίρι, είδε για πρώτη φορά από κοντά τους Μάβερικς και όπως ήταν φυσικό ο κόσμος τον αποθέωσε.

Το σίγουρο είναι πως έφυγε ευτυχισμένος από το γήπεδο, αφού η ομάδα του διέλυσε τους Καβαλίερς με 143-101, ενώ μάλλον... ταλαιπωρήθηκε στον δρόμο που έχει το όνομα του, αφού ανέφερε ότι έχει απίστευτη κίνηση.

Μεγάλε Ντιρκ...

Royalty.

Mavs fans give Dirk Nowitzki a standing ovation as he's announced on the Jumbotron pic.twitter.com/qtG4qnU4JH

— ESPN (@espn) November 23, 2019