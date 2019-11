Αντετοκούνμπο: Ρεκόρ καριέρας σε ασίστ και πρωτιά σε ακόμα μια κατηγορία

Απίθανα πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Ο «Greek Freak», κόντρα στους Μπλέιζερς έκανε ρεκόρ καριέρας στις ασίστ δίνοντας 15, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς, που σε ένα αγώνα σημείωσε τουλάχιστον 20 πόντους (έβαλε 24), πήρε τουλάχιστον 15 ριμπάουντ (πήρε 19) κι έδωσε τουλάχιστον 15 (έδωσε 15) ασίστ!

The Greek Freak leads again@Giannis_An34 tallies 24 PTS, 19 REB & a career-high 15 AST in the win... becoming the first player in @Bucks history to record at least 20p/15r/15a! #FearTheDeer pic.twitter.com/vHB1pVQLfN

