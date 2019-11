Ο έλεγχος των Ευρωπαίων στο ΝΒΑ: Οι... συνήθεις ύποπτοι Ντόντσιτς, Γιάννης και «σφήνα» ο Μπογκντάνοβιτς (vids)

ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ - ΣΠΕΡΣ 138-132

Μάρκο Μπελινέλι (Σπερς): 10 πόντοι, 2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ, 1 λάθος, 14 λεπτά.

Ντέιβις Μπέρτανς (Ουίζαρντς): 21 πόντοι, 3/4 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη, 29 λεπτά.

Μορίτζ Βάγκνερ (Ουίζαρντς): 13 πόντοι, 2/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 0/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 τάπα, 1 λάθος, 26 λεπτά.

Άιζακ Μπονγκα (Ουίζαρντς): Δεν αγωνίστηκε.

ΣΙΞΕΡΣ - ΝΙΚΣ 109-104

Φρανκ Ντιλικινά (Νικς): 17 πόντοι, 4/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 τάπα, 1 λάθος, 33 λεπτά.

Φουρκάν Κορκμάζ (Σίξερς): 2 πόντοι, 1/1 δίποντο, 0/4 τρίποντα, 1 ασίστ, 1 λάθος, 16 λεπτά

ΡΑΠΤΟΡΣ - ΜΑΤΖΙΚ 113-97

Νίκολα Βούτσεβιτς (Μάτζικ): 3 πόντοι, 0/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 τάπα, 11 λεπτά.

Εβάν Φουρνιέ (Μάτζικ): 21 πόντοι, 4/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη, 28 λεπτά.

Μαρκ Γκασόλ (Ράπτορς): 5 πόντοι, 1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 29 λεπτά.

ΧΟΚΣ - ΜΠΑΚΣ 127-135

Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς): 33 πόντοι, 11/11 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 8/13 βολές, 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα, 30 λεπτά.

Ερσάν Ιλιασόβα (Μπακς): Δεν αγωνίστηκε.

Θανάσης Αντετοκούνμπο (Μπακς): Δεν αγωνίστηκε.

Άλεξ Λεν (Χοκς): 0 πόντοι, 0/3 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 9 λεπτά.

ΧΙΤ - ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 124-100

Τσεντί Οσμάν (Καβαλίερς): 3 πόντοι, 1/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα, 2 λάθη, 22 λεπτά.

Γκόραν Ντράγκιτς (Χιτ): 13 πόντοι, 5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 τάπα, 1 λάθος, 26 λεπτά.

ΝΕΤΣ - ΧΟΡΝΕΤΣ 101-91

Ουίλι Ερνανγκόμεθ (Χόρνετς): Δεν αγωνίστηκε.

Τζάναν Μούσα (Νετς): 4 πόντοι, 2/5 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη, 20 λεπτά.

Ρόντιον Κούρκουκς: Δεν αγωνίστηκε.

Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό: Δεν αγωνίστηκε.

ΜΑΒΕΡΙΚΣ - ΟΥΟΡΙΟΡΣ 142-94

Κρίσταπς Πορζίνγκις (Μάβερικς): 14 πόντοι, 4/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες, 24 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς): 35 πόντοι, 5/8 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 7/8 βολές, 11 ασίστ, 10 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη, 26 λεπτά.

Μάξι Κλέμπερ (Μάβερικς): 3 πόντοι, 0/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 14 λεπτά.

Μπόμπαν Μαριάνοβιτς (Μάβερικς): 10 πόντοι, 4/6 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 λάθη, 20 λεπτά.

ΜΠΟΥΛΣ - ΠΙΣΤΟΝΣ 109-89

Σβιάτοσλαβ Μίχαλιουκ (Πίστονς): 3 πόντοι, 1/1 δίποντο, 1 ασίστ, 15 λεπτά.

Λάουρι Μάρκανεν (Μπουλς): 24 πόντοι, 4/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7/11 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 τάπες, 1 λάθος, 29 λεπτά.

Τόμας Σατοράνσκι (Μπουλς): 15 πόντοι, 3/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 λάθη, 26 λεπτά.

ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ - ΤΖΑΖ 95-103

Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς (Τζαζ): 30 πόντοι, 3/7 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη, 36 λεπτά.

Ρούντι Γκομπέρ (Τζαζ): 12 πόντοι, 5/8 δίποντα, 2/3 βολές, 15 ριμπάουντ, 5 τάπες, 1 ασίστ, 3 λάθη, 35 λεπτά

ΝΑΓΚΕΤΣ - ΡΟΚΕΤΣ 105-95

Θάμπο Σεφολόσα (Ρόκετς): 0 πόντοι, 0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 15 λεπτά.

Αζάια Χάρτενσταϊν (Ρόκετς): 2 πόντοι, 1/1 δίποντο, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 4 λεπτά.

Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς): 27 πόντοι, 10/15 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 7 λάθη, 32 λεπτά.

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Νάγκετς): 8 πόντοι, 2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 16 λεπτά.

Λ.Α. ΚΛΙΠΕΡΣ - ΣΕΛΤΙΚΣ 107-104

Ντάνιελ Τάις (Σέλτικς): 8 πόντοι, 4/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος, 31 λεπτά.

Ένες Καντέρ (Σέλτικς): 8 πόντοι, 4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος, 12 λεπτά.

Βενσάν Πουαριέ (Σέλτικς): Δεν αγωνίστηκε.

Ίβιτσα Ζούμπατς (Λ.Α.Κλίπερς): 5 πόντοι, 1/3 δίποντα, 3/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 τάπες, 1 λάθος, 22 λεπτά.

ΤΡΙΑΔΑ «ΦΩΤΙΑ» ΚΑΙ... ΝΤΕΡΜΠΙ ΓΙΑ ΤΟ MVP

And the winner is... Δύσκολη η απόφαση αν λάβουμε υπόψιν μας τα όσα είδαμε τα ξημερώματα στο ΝΒΑ. Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε πράγματα και θαύματα σημειώνοντας triple double σε 26 λεπτά (35π., 11ασ., 10ριμπ.) Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 11/11 δίποντα (!) κόντρα στους Χοκς (33π., 11ριμπ., 4ασ.) ενώ ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της Τζαζ (30π.., 6/11τρ.) κόντρα στους Τίμπεργουλβς. Εσείς; Ποιον θα διαλέγατε;