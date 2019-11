Ο παίκτης των Κλίπερς, όντως δέχτηκε το χέρι του αντιπάλου του στο πρόσωπο του στην άμυνα που προσπάθησε να παίξει, αλλά η αντίδραση του είναι... επική.

Ειδικά η αργή κίνηση στο βίντεο δείχνει ακριβώς την υπερβολή του Μπέβερλι και σίγουρα τον βάζει στις υποψηφιότητες για ένα από τα κορυφαία flopping της σεζόν.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:

Patrick Beverly deserves an Oscar for this performance pic.twitter.com/YDWjPFwhn4

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 21, 2019