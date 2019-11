Ο Μπαρέα «τρόλαρε» τους φίλους των Μάβερικς που φώναζαν το όνομά του! (vid)

Την ώρα που ο Πορτορικανός καθόταν στον πάγκο μαζί με τους Ντόντσιτς και Πορζίνγκις, οι φίλοι των Μαβς άρχισαν να φωνάζουν «θέλουμε τον Τζέι Τζέι».

Εκείνος,χωρίς να πάρει κάποια εντολή από τον Καρλάιλ που βρισκόταν λίγο πιο δίπλα, σηκώθηκε και... προσποιήθηκε ότι θα μπει στο ματς. Αμέσως το κοινό ξέσπασε σε κραυγές χαράς ωστόσο ο Μπαρέα τους... τρόλαρε καθώς επέστρεψε στη θέση του προκαλώντας τα γέλια των δύο συμπαικτών του.

Luka couldn't contain himself after JJ Barea faked like he was checking in pic.twitter.com/xQYCLNBChe

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2019