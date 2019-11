Φάση που έχουμε δει πολλές φορές και θα δούμε ακόμα περισσότερες στην Ατλάντα και στο ματς των Χοκς με τους Μπακς. Φάση που ξεκινάει με κλέψιμο, η μπάλα πηγαίνει στον Μπλέντσο, αυτός σηκώνει στον Αντετοκούνμπο με τον Έλληνα φόργουορντ να καρφώνει με δύναμη. Τόσο απλό...

How about some peach jam? #FearTheDeer pic.twitter.com/IAn76bX8ED

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 21, 2019