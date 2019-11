Φοβερός Τζάκσον Χέις στο ματς των Πέλικανς με τους Μπλέιζερς. Ο 19χρονος rookie των... πελεκάνων δεν «σεβάστηκε» τον παλιό Καρμέλο Άντονι που μετά από έναν χρόνο επέστρεψε στον μαγικό κόσμο του NBA και του έριξε μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα την στιγμή που ο Μέλο προσπαθούσε να καρφώσει. Κανένας σεβασμός...

Melo tried to throw it down on Jaxson Hayes pic.twitter.com/fmm1JnBp3x

