To ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Το σημερινό πρόγραμμα:
03:00 Γκρίζλις - Ουόριορς
03:00 Πέλικανς - Μπλέιζερς
05:00 Κινγκς - Σανς
05:30 Λέικερς - Θάντερ
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 85vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 85vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 93vs
CRVENA ZVEZDA 80
ΤΕΛΙΚΟ
LYON-VILLEURBANNE 84vs
ANADOLU EFES 90
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 92vs
MACCABI TEL AVIV 88
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 104vs
BC KHIMKI 76
ΤΕΛΙΚΟ
VALENCIA 94vs
ZENIT PETERSBURG 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΑΛΙΑ 2vs
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΓΙΟ 6vs
ΚΥΠΡΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛΩΝΙΑ 3vs
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 2
KIROLBET BASKONIA -vs
CSKA MOSCOW -
FC BARCELONA -vs
FENERBAHCE BEKO -
MEMPHIS GRIZZLIES -vs
GOLDEN STATE -
NEW ORLEANS PELICANS -vs
PORTLAND -
SACRAMENTO KINGS -vs
PHOENIX SUNS -
LOS ANGELES LAKERS -vs
OKLAHOMA CITY -
UNICS KAZAN -vs
NANTERRE 92 -
TOFAS -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
RATIOPHARM ULM -
AS MONACO -vs
MACCABI RISHON -
ARKA GDYNIA -vs
BUDUCNOST -
PARTIZAN -vs
RYTAS -
MORABANC ANDORRA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
OLDENBURG -vs
TRENTO -
LIMOGES -vs
LOKOMOTIV KUBAN -
ΠΑΟΚ -vs
ZARAGOZA -
GAZIANTEP -vs
NIZHNY NOVGOROD -
NEPTUNAS -vs
BESIKTAS -
NYMBURK -vs
MORNAR BAR -
BROSE BAMBERG -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SZOMBATHELY -
SAN PABLO BURGOS -vs
HAPOEL JERUSALEM -
SIG STRASBOURG -vs
LIETKABELIS -
DARLINGTON 1883 -vs
WALSALL -
LINCOLN CITY -vs
IPSWICH TOWN -
WYCOMBE WANDERERS -vs
TRANMERE ROVERS -
NEWPORT COUNTY -vs
GRIMSBY TOWN -
SL BENFICA -vs
HAOK MLADOST -
Τέσσερα ματς περιλαμβάνει το σημερινό «μενού» του ΝΒΑ με τους πολυπαθείς Ουόριορς να φιλοξενούνται στο Μέμφις και τους Λέικερς να υποδέχονται την Οκλαχόμα.
Το σημερινό πρόγραμμα:
03:00 Γκρίζλις - Ουόριορς
03:00 Πέλικανς - Μπλέιζερς
05:00 Κινγκς - Σανς
05:30 Λέικερς - Θάντερ