To ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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Τέσσερα ματς περιλαμβάνει το σημερινό «μενού» του ΝΒΑ με τους πολυπαθείς Ουόριορς να φιλοξενούνται στο Μέμφις και τους Λέικερς να υποδέχονται την Οκλαχόμα. 

Το σημερινό πρόγραμμα:

03:00 Γκρίζλις - Ουόριορς
03:00 Πέλικανς - Μπλέιζερς
05:00 Κινγκς - Σανς
05:30 Λέικερς - Θάντερ 

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