Ντόντσιτς: «Ονειρεύτηκα ότι θα βάλω 16 στο ημίχρονο, έβαλα 17. Τα όνειρα δεν βγαίνουν» (vid)

Ιστορία γράφει ο Λούκα Ντόντσιτς, που σε κάθε παιχνίδι είναι και πιο εντυπωσιακός. Κόντρα στους Σπερς έγραψε ιστορία και όντας σε τρελά κέφια μίλησε μετά το τέλος του αγώνα και απάντησε με χιούμορ.

«Είδα στον ύπνο μου ότι θα σκοράρω 16 πόντους, έβαλα 17 πόντους, Τα όνειρα δεν βγαίνουν πραγματικότητα (σ.σ. γέλια). Είναι σπουδαία νίκη, σπουδαία προσπάθεια, σπουδαία άμυνα, είναι τέλεια. Ήταν έντονα στο τέλος, ο κόσμος βοήθησε, το εκτιμώ, είναι σπουδαίος ο κόσμος»

"Dorian Finney-Smith. That's it."

Even after scoring a career high 42, @Luka7Doncic gave credit to his teammate (and a hug to @mcuban)!#MFFL | @SkinWade pic.twitter.com/zt8qVBGY14

