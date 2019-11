Αντετοκούνμπο: Στην 3η θέση με τις περισσότερες τάπες στην ιστορία των Μπακς! (pic & vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετράει, πλέον, 644 κοψίματα στην καριέρα του, δύο περισσότερα από τον Άντριου Μπόγκουτ, τον οποίο και άφησε στην 4η θέση της σχετικής λίστας.

Η επόμενη πρόκληση του Γιάννη είναι οι 709 τάπες του Χάρβεϊ Κάτσινγκς (σ.σ. αγωνίστηκε πέντε χρόνια στους Μπακς και δη από το 1979 έως και το 1984) ενώ η κορυφή ανήκει στον Άλτον Λίστερ με 804 κοψίματα (1981-1986 και 1994-1996).

Sorry @andrewbogut.

The Greek Freak passed you in the record books this week.#FearTheDeer | pic.twitter.com/UxdWHcSNq9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 18, 2019