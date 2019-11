Τζορτζ: Standing ovation από τους φίλους των Κλίπερς! (vid)

Πράματα και θάματα έκανε ο Πολ Τζορτζ στο πρώτο του παιχνίδι ως παίκτης των Κλίπερς το Staples Center.

Ο PG13 είχε 37 πόντους σε 20 λεπτά και όπως ήταν φυσικό το κοινό της ομάδας του του χάρισε ένα εντυπωσιακό standing ovation.

Το σύνολο του Ρίβερς στοχεύει φέτος στην κορυφή και οι φίλαθλοι της ομάδας πιστεύουν πως ο Τζορτζ παρέα με τον Καουάι Λέοναρντ μπορούν να οδηγήσουν τους Κλίπερς στον τίτλο. Άλλωστα για αυτό το λόγο ήρθαν.

#RT @NBA: #ClipperNation gives @Yg_Trece a standing ovation as he checks out with 37 PTS in his home debut! pic.twitter.com/dKXcnFl9Ga

— AfterTheJum (@AfterTheJumpNBA) November 17, 2019