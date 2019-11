Όργια Τζορτζ: Έκανε shrug α λα Τζόρνταν και είπε «I'm back» με ρεκόρ! (vids)

Σκέτη απόλαυση ήταν ο Πολ Τζορτζ κόντρα στους Χοκς.

Ο PG13 είχε 37 πόντους σε 20 λεπτά και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Κλίπερς με 30+ πόντους στα πρώτα 2 του ματς με την ομάδα.

Μάλιστα μετά από ένα τρίποντο πανηγύρισε με το περίφημο shrug α λα Τζόρνταν, ενώ φώναξε I'm Back σε ένα δύσκολο γκολ-φάουλ, αφού αυτό ήταν το 2ο επίσημο ματς με τη φανέλα της νέας του ομάδας και το πρώτο εντός έδρας.

Δεν θα μπορούσε να μην πάρει ένα standing ovation από το κοινό στο ντεμπούτο στο Staples Center ως παίκτης των Κλίπερς.

Ο Τζορτζ... τρομάζει με τα όσα κάνει στα πρώτα ματς της φετινής σεζόν και σκεφτείτε να παίξει παρέα με τον Καουάι Λέοναρντ που ήταν off με τους Χοκς.

PG is on FIRE. All he can do is shrug #ClipperNation pic.twitter.com/mDxpoW0aaG — NBA TV (@NBATV) November 17, 2019

Paul George becomes the first player in @LAClippers franchise history to score 30+ points in his first two games with the team. pic.twitter.com/wJdKmuxe1R — NBA.com/Stats (@nbastats) November 17, 2019