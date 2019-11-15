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Μπακς - Μπουλς: Άρχισε... ζεστός με τρίποντο ο Γιάννης! (vid)

Μπακς - Μπουλς: Άρχισε... ζεστός με τρίποντο ο Γιάννης! (vid)

Μπακς - Μπουλς: Άρχισε... ζεστός με τρίποντο ο Γιάννης! (vid)

Αρκετά... ζεστός άρχισε το παιχνίδι των Μπακς με τους Μπουλς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ευστόχησε αμέσως σε τρίποντο! 

Με ένα εύστοχο τρίποντο άνοιξε λογαριασμό απέναντι στους Μπουλς ο Γιάννης, δείχνοντας πως ξεκινά... ζεστός! 

 

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