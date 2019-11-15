Με ένα εύστοχο τρίποντο άνοιξε λογαριασμό απέναντι στους Μπουλς ο Γιάννης, δείχνοντας πως ξεκινά... ζεστός!
No hesitation... Giannis for three!! #FearTheDeer pic.twitter.com/nbCbfDj5ti
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 105vs
ALBA BERLIN 106
ΤΕΛΙΚΟ
BC KHIMKI 87vs
MILANO 79
ΤΕΛΙΚΟ
ANADOLU EFES 90vs
ZENIT PETERSBURG 88
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 86vs
FC BARCELONA 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΓΛΙΑ 7vs
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ 0vs
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ 2vs
ΑΝΔΟΡΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΛΙΑ 2vs
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΧΙΑ 2vs
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ 1
CSKA MOSCOW -vs
FENERBAHCE BEKO -
CRVENA ZVEZDA -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ZALGIRIS KAUNAS -
VALENCIA -vs
BAYERN MUNCHEN -
LIVE
MILWAUKEE BUCKS 63vs
CHICAGO BULLS 66
LIVE
NEW ORLEANS PELICANS 72vs
LOS ANGELES CLIPPERS 59
LIVE
NEW YORK KNICKS 46vs
DALLAS MAVERICKS 42
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 97vs
MIAMI HEAT 108
PHOENIX SUNS -vs
ATLANTA HAWKS -
DENVER NUGGETS -vs
BROOKLYN NETS -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -
ΝΟΡΒΗΓΙΑ -vs
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ -
ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΕΛΛAΔΑ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
ΙΤΑΛΙΑ -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ -
ΙΣΠΑΝΙΑ -vs
ΜAΛΤΑ -
ΔΑΝΙΑ -vs
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ -
ΕΛΒΕΤΙΑ -vs
ΓΕΩΡΓΙΑ -
Αρκετά... ζεστός άρχισε το παιχνίδι των Μπακς με τους Μπουλς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ευστόχησε αμέσως σε τρίποντο!
Με ένα εύστοχο τρίποντο άνοιξε λογαριασμό απέναντι στους Μπουλς ο Γιάννης, δείχνοντας πως ξεκινά... ζεστός!
No hesitation... Giannis for three!! #FearTheDeer pic.twitter.com/nbCbfDj5ti
— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2019