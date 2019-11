Με ένα εύστοχο τρίποντο άνοιξε λογαριασμό απέναντι στους Μπουλς ο Γιάννης, δείχνοντας πως ξεκινά... ζεστός!

No hesitation... Giannis for three!! #FearTheDeer pic.twitter.com/nbCbfDj5ti

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2019