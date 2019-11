Θέλουν ΝτεΡόζαν οι Μάτζικ!

Έναν παίκτη που θα τους βοηθήσει στο σκοράρισμα θέλουν οι Μάτζικ.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η ομάδα του Ορλάντο επιθυμεί να πάρει τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με ανταλλαγή.

Οι Σπερς δεν έχουν αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο και μένει να δουμε τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες.

Φέτος ο ΝτεΜάρ μετρά 19.4 πόντους ανά ματς με το Σαν Αντόνιο.

The Orlando Magic are ‘scouring the trade market’ for scoring help and have expressed interest in trading for DeMar DeRozan, per @KevinOConnorNBA

“It would surprise none of the front-office executives I’ve spoken with if the Spurs did move DeRozan”

— NBA Central (@TheNBACentral) November 13, 2019