Οι Μπρούκλιν Νετς ανακοίνωσαν την «κοινή συναινέσει» λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία είχε ξεκινήσει στα μέσα του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Τζόε Τσάι, με χαρακτηριστικό tweet εξέφρασε την εκτίμησή του για την προσφορά του Λέβι τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

David Levy is a respected media executive and a friend. Truly appreciate his efforts in the past few months. I wish him well in his next endeavors.

— Joe Tsai (@joetsai1999) November 12, 2019