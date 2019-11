Πλήγμα για τους Μπακς.

Ο Κρις Μίντλετον θα είναι στα πιτς για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες, αφού ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια δεν έχει γίνει σοβαρή ζημιά στο πόδι.

Φέτος ο Κρις μετρά 18.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ με τα ελάφια.

Khris Middleton will miss 3-to-4 weeks with a left thigh contusion, per league sources. https://t.co/vyu3vKjOq0

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 11, 2019