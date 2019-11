Δυσαρεστημένος ο πρόεδρος των Νικς: «Δεν περιμέναμε να βρεθούμε σε αυτό το σημείο» (vid)

Οι Νικς μετρούν 8 ήττες ύστερα από τα 10 πρώτα ματς της σεζόν, εκ των οποίων οι τρεις με 20+ πόντους στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια στο Madison Square Garden.

«Δεν είμαστε χαρούμενοι στο σημείο που βρισκόμαστε. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» σχολίασε ο Στιβ Μιλς και συνέχισε: «Έχουμε υπομονή και εμπιστοσύνη στον προπονητή. Πιστεύουμε στην ομάδα μας και όπως είπα μαζί με τον GM Σκοτ Πέρι, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και μια λύση ώστε να αποκτήσουμε συνέπεια».

Here is video of Knicks president Steve Mills from an impromptu press conference called tonight by Mills and Knicks GM Scott Perry in the wake of New York getting pummeled at home by Cleveland to fall to 2-8 ... https://t.co/0Oxh8gALSj

— Marc Stein (@TheSteinLine) November 11, 2019