Το εφάμιλλο ρεκόρ του ΛεΜπρόν με τον... Ντόντσιτς! (pic)

Πριν από λίγες ημέρες ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος είχε φτάσει στα τέσσερα triple doubles σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα στη σεζόν. Ο ΛεΜπρόν ισοφάρισε άλλους παίκτες στην 2η θέση της αντίστοιχης λίστας, όπως τους Ουέστμπρουκ (2018), Ρόμπερτσον (1961) και Στόουκς (1958).

Εκείνος που είχε 8/10 triple doubles σε ξεκίνημα σεζόν ήταν ο Όσκαρ Ρόμπερτσον την σεζόν 1961-1962!

LeBron James had his 4th triple double of the season, the 5th different player with 4 triple-doubles through his team's first 10 games and the 1st @Lakers to do so.



LeBron & Luka Doncic have each done it this season and have 1 team game remaining to add on.



— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 11, 2019