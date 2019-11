Ουέιτερς: Τα... απαγορευμένα ζελεδάκια έφεραν τιμωρία 10 αγωνιστικών! (pics)

Ο 27χρονος παίκτης, που πριν από περίπου 20 ημέρες είχε τιμωρηθεί από την ομάδα του Μαϊάμι για «επιζήμια συμπεριφορά», τιμωρήθηκε εκ νέου τώρα για τον ίδιο λόγο.

Στην διάρκεια της πτήσης της ομάδας για το Λος Άντζελες, ο Ουέιτερς κατανάλωσε πολλά ζελεδάκια, λιποθύμησε και όταν ξύπνησε, έπαθε επιληπτική κρίση.

Τα εν λόγω ζελεδάκια αποδείχθηκε ότι είχαν μέσα "απαγορευμένες ουσίες" και οι Χιτ τον απέκλεισαν από τους επόμενους 10 αγώνες στο ΝΒΑ.

The Miami Heat believe Dion Waiters was given the gummy by a teammate but Waiters has decided not to say who gave it to him, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/UAgrFuHeDh

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) November 10, 2019