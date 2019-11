Ο Λούκα Ντόντσιτς άγγιξε το triple double με 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας τους Μάβερικς στη νίκη επί των Γκρίζλις με 138-122.

Ιδού το νέο του σόου:

@luka7doncic puts up 24 PTS, 14 REB, 8 AST in only 29 minutes of game action, lifting the @dallasmavs against MEM! #MFFL pic.twitter.com/s260TpBbD3

— NBA (@NBA) November 10, 2019