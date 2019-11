Οπαδός απέδειξε ότι ο Χάρντεν παίζει χειρότερα σε πόλεις με τα καλύτερα στριπ κλαμπς

Ο «Μούσιας» είναι γνωστός για την αδυναμία του στα στριπ κλαμπς και μάλιστα υπάρχει και μαγαζί στο Χιούστον που έχει βάλει μπάνερ για να τον τιμήσει, αφού είναι από τους καλύτερους πελάτες.

Με αυτό το σκεπτικό και σε συνδυασμό με την μέτρια απόδοση του στο Μαϊάμι, σε αμερικάνικο Μέσο δημοσιεύτηκε έρευνα οπαδού για το πως παίζει ο Χάρντεν στις πόλεις με τα καλύτερα στριπ κλαμπ. Η απόδοση του μπήκε σε συνάρτηση με την φήμη που έχουν τα μαγαζιά σε κάθε πόλη και ο άνθρωπος που έκανε την έρευνα πιστεύει ότι έχει αποδείξει στατιστικά ότι ο παίκτης των Ρόκετς η απόδοση του εξαρτάται από τα στριπ κλαμπς.

Ο Χάρντεν είναι 20% κάτω στο σκοράρισμα στις πόλεις με τα καλύτερα μαγαζιά, με την καλύτερες εμφανίσεις του να είναι στο Τορόντο, την πόλη με τα χειρότερα μαγαζιά και τις χειρότερες εμφανίσεις του να είναι στο Μαϊάμι με τα καλύτερα στριπ κλαμπς.

After doing some research, a fan found out that James Harden plays worse in cities with good strip clubs.

Check the numbers: https://t.co/x5III1U48t pic.twitter.com/tAH0Lty0eq

— Complex Sports (@ComplexSports) November 7, 2019