Σμαρτ: «Εύχομαι οι διαιτητές να είχαν σφυρίξει σωστά» (vid)

Καθόλου χαρούμενος με τις αποφάσεις των διαιτητών δεν ήταν ο Σμαρτ, μετά το τέλος του παιχνιδιού με των Σέλτικς με τους Χόρνετς. Μπορεί η ομάδα της Βοστόνης να νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία, με 108-87, αλλά ο γκαρντ τους είχε πολλά παράπονα από την διαιτησία.

«Ειλικρινά εύχομαι να σφύραγαν σωστά. Πολλά από τα σφυρίγματα τους, δεν καταλάβαινα που είναι τα φάουλ. Μου φαίνεται ότι όποτε παίρνω την μπάλα στην επίθεση, δεν μπορώ να πάρω σφύριγμα. Κανείς δεν θα σε προστατεύσει. Πρέπει να το κάνεις μόνος σου. Αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χάσω μερικά χρήματα, ας χάσω»

Marcus Smart said he’s cool with Brad Stevens. He added, “if the officials won’t protect me, I gotta protect myself. “ #Celtics pic.twitter.com/JtLUx8e6Dn

— gary washburn (@GwashburnGlobe) November 8, 2019