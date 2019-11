Το απίθανο ρεκόρ του Γιάννη: Πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ μετά από 8 ματς! (pic)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο ξεκίνημα της σεζόν.

O Greek Freak καθάρισε και τους Κλίπερς και ανέβασε τους Μπακς στο 6-2.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι έκανε... παπάδες με 38 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης από το 1976 και μετά με 3 σερί ματς 30+ πόντων, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ. Επιπλέον είναι ο μοναδικός στην ιστορία της λίγκας με με 200+ πόντους, 100+ ριμπάουντ και 50+ ασίστ στα πρώτα 8 ματς σεζόν.

