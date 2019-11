Ξεκίνησε να... σερβίρει στους συμπαίκτες του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak τράβηξε την άμυνα των λύκων πάνω του και βρήκε τον Λόπεζ στη γωνία που ευστόχησε για τρεις.

Δείτε την φάση

No rim needed for this SWISH!!#FearTheDeer pic.twitter.com/IZyVpIvkT7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 5, 2019