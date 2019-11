Tίμπεργουλβς - Μπακς: Καθυστέρησε το τζάμπολ λόγω μπασκέτας! (pics)

Δεν ξεκίνησε την προγραμματισμένη ώρα (03:00) η μάχη των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Τίμπεργουλβς.

Το ματς καθυστέρησε να αρχίσει, αφού έπρεπε να αλλαχτεί μία μπασκέτα και έτσι οι δυο ομάδες θα κοντραριστούν στις 04:00.

Δείτε και την ενημέρωση των λύκων.

Wolves-Bucks is being delayed at the start because they have to switch out one of the hoops. The rim, apparently, was not straight. Everyone get comfy

— Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) November 5, 2019