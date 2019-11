Ο περσινός MVP του ΝΒΑ μέτρησε 25.3 πόντους με 57.8% στα σουτ εντός πεδιάς, 13.3 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 2 κοψίματα για τους Μπακς που είχαν ρεκόρ 3-1.

Από την πλευρά του ο Ντέιβις είχε 32 πόντους και 13 ριμπάουντ μ.ό. στο 3-0 των Λέικερς.

NBA's East and West players of the week for Oct. 28-Nov. 3: Bucks' Giannis Antetokounmpo and Lakers' Anthony Davis.

