Εντυπωσιακός ήταν ο Λάουρι κόντρα στους Μπακς, αφού το κοντέρ σταμάτησε στους 36 πόντους.

Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να νικήσει τον Γιάννη και τους Μπακς.

Δείτε τα καλύτερα του γκαρντ των Καναδών.

36 PTS | 6 AST | 5 @Klow7 goes off for a season-high 36 for the @Raptors! #WeTheNorth pic.twitter.com/AjPGcQPowm

— NBA (@NBA) November 3, 2019