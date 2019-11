Oι Ουόριορς «αυτοκτόνησαν», έχασαν 3 ευκαιρίες για να πάρουν το ματς! (vid)

Δεν πάει καλά η χρονιά για τους Ουόριορς.

Οι πολεμιστές έχουν χάσει όλους τους παίκτες τους λόγω τραυματισμών και κοντρα στους Χόρνετς ξεκίνησαν με 3 rookies βασικούς.

Απέναντι στις σφήκες... αυτοκτόνησαν, αφού έχασαν 3 ευκαιρίες για να περάσουν μπροστά και να πάρουν το ματς.

Αρχικά ο Λι έκανε λάθος επαναφορά και στη συνέχεια οι παίκτες του Κερ, έχασαν 2 φορές το αμυντικό ριμπάουντ σε χαμένες βολές των αντιπάλων, με αποτέλεσμα να μην πάρουν μια νίκη που είχαν τόσο ανάγκη μετά από όσα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό.

Warriors just couldn't get it done tonight. pic.twitter.com/AmNRCgCIPm

— House of Highlights (@HoHighlights) November 3, 2019