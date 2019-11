Ντόντσιτς για ΛεΜπρόν: «Πρότυπο μου από μικρό παιδί» (vid)

Mετά το ματς των Μάβερικς κόντρα στους Λέικερς, ο ΛεΜπρόν αποκάλεσε τον Ντόντσιτς... σκληρό καρι@@@, θέλοντας να τον ανεβάσει, ενώ πρόσθεσε πως έδωσε έμπνευση σε ένα παιδί από τη Σλοβενία.

Ο Λούκα μίλησε για τον ΛεΜπρόν και τόνισε πως τον είχε πρότυπο από μικρό παιδί.

«Ήταν πρότυπο μου από μικρός. Τον θαύμαζω. Μπόρεσε να παίξω κόντρα στον ΛεΜπρόν και είναι τόσο ξεχωριστό για μένα», ήταν τα λόγια του ηγέτη του Ντάλας.

Asked @luka7doncic what it was like to be called a bad MF by @KingJames at game’s end. pic.twitter.com/1f48fSB91n

— Brad Townsend (@townbrad) 2 Νοεμβρίου 2019