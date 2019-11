ΛεΜπρον για Ντόντσιτς: «Έδωσα έμπνευση σε ένα παιδί που δεν ήταν καν στην Αμερική» (vid)

Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς έκαναν επίδειξη ταλέντο με τον «Βασιλιά» να μιλά μετά το τέλος του αγώνα για τον πιτσιρικά Σλοβένο.

«Ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα εμπνεύσεις στο μονοπάτι σου. Ελπίζεις να εμπνεύσεις την επόμενη γενιά και για εμένα να παίζω το παιχνίδι με τον σωστό τρόπο, πάντα να κάνω τους συμπαίκτες μου να συμμετέχουν, για μια περίοδο του παιχνιδιού, έγινα ικανός να εμπνεύσω ένα παιδί που δεν ήταν καν στην Αμερική και αυτό είναι πολύ ξεχωριστό.

Προφανώς βλέπουμε τι είναι ικανός να κάνει, να φτιάχνει παιχνίδι όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους συμπαίκτες του, να παίρνει ριμπάουντ και να παίζει για την αγνή αγάπη του παιχνιδιού είναι όμορφο να το παρακολουθείς».

"You never know who you can inspire along your path ..."@KingJames tells @heydb what it means for him to know he's impacted Luka with how he's played the game. pic.twitter.com/2JgbAhOiPX

